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Вбив двох українських військовослужбовців: СБУ оголосила підозру зраднику з Київщини

33-річний мешканець Київщини під час боїв добровільно здався в полон РФ та перейшов на бік окупантів.

Вбив двох українських військовослужбовців: СБУ оголосила підозру зраднику з Київщини
Фото: СБУ

Служба безпеки зібрала докази держзради мешканця Київщини, який під час боїв добровільно хдався в полон ЗС РФ та перейшов на бік ворога.

Про це інформує пресцентр СБУ в Донецькій та Луганській областях.

33-річний мешканець Київщини в умовах воєнного стану перейшов на бік ворога під час повномасштабного вторгнення.  

Слідство встановило, що колишній стрілець однієї з десантно-штурмових бригад під час боїв неподалік Торського на Донеччині добровільно здався в полон.   У 2023 році він вступив до "загону імені Максима Кривоноса" російського добровольчого корпусу ЗС РФ. Підрозділ був сформований для ведення підривної діяльності проти України і комплектується військовополоненими та правоохоронцями, які перейшли на бік ворога.   Наразі угруповання бере участь у бойових діях проти Сил оборони України на Покровському напрямку.   У своїх інтерв’ю російським медіа зрадник розповів, що вбив двох українських військовослужбовців та спалив пікап.   Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч.2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

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