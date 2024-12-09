Партизани розвідали логістику постачання пального з Росії до Криму та тимчасово окупованих територій

Інтенсивність постачань пального для російських військових в Крим та на ТОТ України свідчить про дефіцит палива або імовірну підготовку до наступу.

Партизани розвідали шляхи постачання палива російським окупантам у Криму та на ТОТ Херсонської та Запорізької областей.

Про це інформує Телеграм-канал "Крымский ветер".

Зокрема, в Крим з Росії паливо транспортують залізницею. Помічені цистерни, що належать "Роснафті" та компанії "Ural Logistics".

З цистерн бензин та дизпаливо зливають у підземні сховища нафтобази ЧФ Росії в Інкермані.

Звідти бензовозами паливо розвозять військовими частинами окупантів у Криму, а також на окуповані території Херсонської та Запорізької областей.

За інформацією партизанів, останній тиждень інтенсивність автомобільних перевезень значно підвищилася, що може свідчити як про дефіцит палива, що виник, у російських військових, так і про підготовку до наступу.