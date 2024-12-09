Партизани розвідали логістику постачання пального з Росії до Криму та тимчасово окупованих територій

Партизани розвідали шляхи постачання палива російським окупантам у Криму та на ТОТ Херсонської та Запорізької областей.
Про це інформує Телеграм-канал "Крымский ветер".
Зокрема, в Крим з Росії паливо транспортують залізницею. Помічені цистерни, що належать "Роснафті" та компанії "Ural Logistics".
З цистерн бензин та дизпаливо зливають у підземні сховища нафтобази ЧФ Росії в Інкермані.
Звідти бензовозами паливо розвозять військовими частинами окупантів у Криму, а також на окуповані території Херсонської та Запорізької областей.
За інформацією партизанів, останній тиждень інтенсивність автомобільних перевезень значно підвищилася, що може свідчити як про дефіцит палива, що виник, у російських військових, так і про підготовку до наступу.