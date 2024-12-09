Україні вдалося повернути з окупації ще одну дитину

У межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA вдалося повернути ще одну дитину з тимчасово окупованої Луганщини.

Про це повідомляє керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

На підконтрольну Україні територію вдалося повернути сина української військовослужбовиці, який залишався в окупації останні три роки.

"До початку повномасштабного вторгнення він жив із мамою та бабусею у Сватовому на Луганщині, але після того, як мама пішла захищати країну, а місто опинилося під обстрілами та потрапило під окупацію, хлопчик залишився наодинці з бабусею. Два тижні тому бабуся померла, і дитина опинилася сам на сам під загрозою депортації до росії та потрапляння до інтернату", — пише Єрмак.