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Україні вдалося повернути з окупації ще одну дитину

На підконтрольну територію України повернули сина військовослужбовиці.

Україні вдалося повернути з окупації ще одну дитину
Фото: Андрій Єрмак

У межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA вдалося повернути ще одну дитину з тимчасово окупованої Луганщини.

Про це повідомляє керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

На підконтрольну Україні територію вдалося повернути сина української військовослужбовиці, який залишався в окупації останні три роки. 

"До початку повномасштабного вторгнення він жив із мамою та бабусею у Сватовому на Луганщині, але після того, як мама пішла захищати країну, а місто опинилося під обстрілами та потрапило під окупацію, хлопчик залишився наодинці з бабусею. Два тижні тому бабуся померла, і дитина опинилася сам на сам під загрозою депортації до росії та потрапляння до інтернату", — пише Єрмак.

  • Раніше радниця з питань комунікацій Керівника Офісу Президента України Дарія Зарівна повідомила, що в Україну з ТОТ у рамках президентської ініціативи Bring Kids Back UA вдалося повернути ще шістьох дітей.
  • Після викрадення українських дітей з окупованих територій РФ намагається позбавити їх української ідентичності. На території Росії діє близько півсотні спеціальних програм для знищення самоідентифікації дітей та молоді України.
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