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Зеленський прокоментував пропозицію Макрона щодо іноземних військ в Україні як гарантії безпеки

Насамперед Україна має отримати чітке розуміння, коли вона вступить до ЄС і НАТО. 

Зеленський прокоментував пропозицію Макрона щодо іноземних військ в Україні як гарантії безпеки
Володимир Зеленський і Еммануель Макрон у Будапешті, 7 листопада 2024 року
Фото: ОПУ

Український президент у відповіді журналістам під час зустрічі з німецьким політиком Фрідріхом Мерцем підтвердив, що обговорював дипломатичне завершення війни на зустрічі з французьким колегою Еммануелем Макроном та переможцем виборів у США Дональдом Трампом. Під час розмови він наголосив, що Україна готова до дипломатії, але не готовий Володимир Путін – він не хоче. 

Тому він сказав партнерам, що Путіна до завершення війни можна лише примусити, а примусити його можна лише якщо Україна буде сильною. Насамперед – на полі бою.

"Це сильна армія, це пакети зброї тощо, це далекобійні системи, безумовно, і «атакамси», і «тауруси», і «сторм шедоу», і «скальпи». Все це нам дуже-дуже сильно потрібне. І так, виключно для ударів по військових цілях, ми це підкреслюємо", – розповів Зеленський. 

Окрім посилення, Україні треба і гарантії безпеки. Хоча зараз держава не може стати членом НАТО, але отримати запрошення могла би. 

"Я збираюсь подзвонити найближчим часом Президенту Байдену, якщо в нього буде така можливість поговорити зі мною, і підняти саме питання щодо запрошення в НАТО. Бо він зараз є чинним Президентом США, і від його позиції багато що залежить. І немає сенсу обговорювати з Президентом Трампом те, що сьогодні, поки ще він не в Білому домі, від нього не залежить", – додав Володимир Зеленський. 

Президент зазначив, що якщо буде пауза у війні, поки України немає в НАТО, то хто нам гарантує якусь безпеку? 

"Ми можемо подумати й попрацювати над позицією Емманюеля. Він пропонував, щоб якась частина військ тієї чи іншої країни була присутня на території України, які б гарантували нам безпеку, поки Україна не в НАТО. Але ми повинні мати до цього чітке розуміння, коли Україна буде в ЄС і коли Україна буде в НАТО. Розуміючи наше майбутнє, це були б дуже дієві гарантії", – зазначив він. 

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