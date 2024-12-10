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Нетаньягу сьогодні вперше виступить у суді у довготривалому процесі щодо корупції

Прем'єр-міністр Ізраїлю раніше мав відстрочку від надання свідчень через війну у Смузі Гази.

Нетаньягу сьогодні вперше виступить у суді у довготривалому процесі щодо корупції
Беньямін Нетаньягу вперше дасть свідчення у корупційній справі
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу сьогодні вперше виступить у суді у Тель-Авіві у довготривалому процесі щодо корупції, який, ймовірно, триватиме тижнями, пише Reuters.

Перед приміщенням суду зібралися кілька десятків протестувальників ‒ деякі прихильники прем’єра, інші вимагають, аби він зробив більше для переговорів щодо звільнення близько 100 заручників, які все ще утримуються ХАМАСом у Смузі Гази.

Нетаньягу отримав відстрочку від участі у суді через війну в анклаві, але минулого четверга судді постановили, що він повинен почати давати свідчення.

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Прем’єр-міністра звинувачують у хабарництві, шахрайстві та зловживанні довірою. Він даватиме свідчення тричі на тиждень, заявив суд ‒ попри війну в Газі та можливі нові загрози, пов’язані з ширшими хвилюваннями на Близькому Сході, зокрема в сусідній Сирії.

У 2019 році Нетаньягу висунули обвинувачення у трьох справах, пов’язаних із подарунками від друзів-мільйонерів і нібито в пошуках регулятивних послуг для медіамагнатів в обмін на “сприятливе висвітлення”. 

Очільник ізраїльського уряду заперечує свою провину. Напередодні дати суду Нетаньягу знову назвав розслідування проти нього “полюванням на відьом”. 

Протест біля будівлі суду у Тель-Авів, де розглядають корупційну справу Нетаньягу
Фото: EPA/UPG
Протест біля будівлі суду у Тель-Авів, де розглядають корупційну справу Нетаньягу

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