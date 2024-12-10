Не "brat" і не "brain rot": американський словник Merriam-Webster визначив слово року

Поки британські лінгвісти бавилися сленгом і віддавали титул слова року бунтарському способу життя "brat" та стану тривоги через надмірне використання соцмереж "brain rot", їхні американські колеги зі зрозумілих причин були зосереджені на політичному протистоянні.

Як повідомляє The Guardian, найпопулярніший у США словник Merriam-Webster назвав словом року "polarization", що не потребує перекладу українською - "стан, у якому погляди, переконання чи зацікавлення групи або суспільства не розподілені уздовж певної шкали, а концентруються на протилежних екстремальних точках".

Основна причина - це передвиборча кампанія між Дональдом Трампом та Камалою Гарріс, яка, за словами укладача словника Пітера Соколовські, "продемонструвала, що ми схильні до крайнощів, замість того, щоб тяжіти до центру".

Merrian-Webster визначає слово року не лише згідно з редакційними міркуваннями, але й аналізуючи запити, які отримує їхній веб-сайт, що має понад 100 мільйонів відвідувань на місяць.