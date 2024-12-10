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Макрон організував зустріч для обговорення формату нового уряду

За відсутності радикалів успіх переговорів малоймовірний.

Макрон організував зустріч для обговорення формату нового уряду
Емманюель Макрон
Фото: EPA/UPG

Єлисейський палац оголосив про намір президента Франції Емманюеля Макрона у вівторок, 10 грудня, провести о 14 годині (15 година за Києвом - ред.) засідання щодо формату нового уряду за участі "партій, які готові до компромісу".

Як пише Reuters із посиланням на власні джерела, ані ультраправе "Національне об'єднання" Марін Ле Пен, ані крайня ліва "Нескорена Франція", яка стала основою переможного на виборах блоку лівих сил, не відгукнулися на заклик глави держави щодо перемовин.

За таких умов політична криза у Франції ризикує продовжитися: попередній уряд Мішеля Барньє також було сформовано без участі радикалів - і він став найменш тривалим в новітній історії країни, отримавши вотум недовіри вже за лічені місяці після початку роботи

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