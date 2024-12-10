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Невістка Трампа піде з партійної посади заради місця в Сенаті

Може отримати портфель "у спадок" від нового держсекретаря.

Невістка Трампа піде з партійної посади заради місця в Сенаті
Лара Трамп
Фото: BBC

Невістка обраного президента США Дональда Трампа Лара Трамп заявила про намір залишити крісло співголови національного комітету Республіканської партії.

Як нагадує Reuters, дружина Еріка Трампа перебувала на партійній посаді з березня 2024 року і була відповідальною за фінансування переобрання свого свекра до Білого дому. В інтерв'ю вона зазначила, що вважає свою місію успішно виконаною і готова до нових викликів.

Під "новими викликами" мається на увазі роль сенатора. Лара Трамп підтвердила, що розглядає свою кандидатуру на заміну представнику Флориди у Сенаті Марко Рубіо, якого обраний президент номінував на місце державного секретаря.

Відповідно до законів США, в разі дострокового залишення посади сенатором заміну для нього обирає губернатор штату. У випадку Рубіо це ще один відомий республіканець Рон ДеСантіс. 

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