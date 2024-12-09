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Низка європейських країн призупиняють розгляд запитів сирійців щодо надання притулку

Німеччина, Австрія, Швеція, Данія та Норвегія призупиняютьили рішення запитів від сирійців про притулок.

Низка європейських країн призупиняють розгляд запитів сирійців щодо надання притулку
Сирійці з родинами і пожитками залишають контрольовану повстанцями регіон Східна Гута, 15 березня 2018 року, після заяв сирійськ
Фото: EPA/UPG

Німеччина, Австрія, Франція, Швеція, Данія та Норвегія призупиняють розгляд запитів сирійців щодо надання притулку. У деяких країнах роздумують щодо репатріації біженців із Сирії.

Про це пише Le Monde.

Уряди Німеччини, Австрії, Греції, Швеції, Норвегії, Данії та Великобританії ухвалили рішення призупинити розгляд запитів від сирійців щодо надання притулку. 

Більше того, в Австрії міністр внутрішніх справ Герхард Карнер доручив "міністерству підготувати впорядковану програму репатріації та депортації до Сирії".

Щодо репатріації сирійців роздумують і в Греції. Там зазначили, що падіння режиму Башара Асада має відкрити сирійським біженцям шлях до повернення до своїх будинків у повній безпеці, а також "ознаменувати кінець потоку біженців із цієї країни".

У Міністерстві внутрішніх справ Франції наразі також розглядають рішення щодо призупинення заявок від сирійців про притулок.

На цьому тлі президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган пообіцяв знову відкрити прикордонний пост на південному кордоні Туреччини з Сирією, щоб полегшити повернення сирійців додому. До слова, прикордонний пункт "Яйладаги" було закрито з 2013 року.

  • Велика Британія може переглянути заборону на організацію Гаят Тахрір аш-Шам (HTS) після того, як група очолила сирійський повстанський альянс, який допоміг усунути президента Башара Асада.
  • Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що після падіння режиму Асада Сирія не повинна потрапити у руки інших радикалів. Вона закликала сторони конфлікту бути відповідальними за всіх сирійців: йдеться про комплексний захист етнічних і релігійних меншин, а також “інклюзивний політичний процес, який створює баланс між групами”.
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