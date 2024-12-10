Польща подовжила функціонування буферної зони із Білоруссю

Польща продовжила функціонування буферної зони на кордоні із Білоруссю на 90 днів.
Як йдеться у повідомленні МВС Польщі, тимчасова заборона на перебування в зоні, прилеглій до польсько-білоруського кордону, витримала перевірку, тому її продовжили. ПВідповідна постанова набула чинності у вівторок, 10 грудня.
Тимчасова заборона на перебування в окремих районах прикордонної смуги, що прилягає до державного кордону з Республікою Білорусь, почала діяти у Польщі із 13 червня цього року.
У польському МВС кажуть, що міграційний тиск був штучно створений білоруською владою, щоб дестабілізувати ситуацію у Польщі та інших країнах-членах Європейського Союзу.
За майже 180 днів функціонування буферної зони кількість спроб нелегального перетину польсько-білоруського кордону зменшилася приблизно на 41%.
З 13 червня по 5 грудня зафіксовано майже 11,2 тис таких спроб. У той же період, до введення зони, їх було понад 19 тисяч.
З 1 січня по 5 грудня у Польщі прикордонники висунули звинувачення в організації та пособництві нелегальній міграції 585 особам, у тому числі 247 громадянам України, 82 полякам, 50 білорусам, 30 грузинам. Стосовно 153 осіб обрано запобіжний захід.
Буферна зона простягається на 60,67 км державного кордону, що знаходиться в межах територіального діапазону прикордонних застав у Наревці, Біловежі, Дубіче-Церківні та Черемше. На ділянці протяжністю 44,55 км заборонена зона – 200 м від лінії державного кордону. Однак на ділянці 16,12 км, що знаходиться в зоні заповідного фонду, зона буде ширшою і становитиме приблизно 2 км.
До забороненої зони не входять міста та туристичні стежки.
- У другій половині 2025 року кордон Польщі і Білорусі охоронятимуть нові, спеціально підготовлені підрозділи прикордонної служби.
- Країни Балтії та Польща хочуть отримати фінансування ЄС для Балтійської оборонної лінії на кордоні з Росією та Білоруссю.
- А у жовтні цього року Польща почала будувати оборонні укріплення "Східний щит" на кордоні з Білоруссю, Росією та Україною.