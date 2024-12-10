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Польща подовжила функціонування буферної зони із Білоруссю

Буферна зона діятиме ще 90 днів. 

Польща подовжила функціонування буферної зони із Білоруссю
Білорусько-польський кордон
Фото: belta.by

Польща продовжила функціонування буферної зони на кордоні із Білоруссю на 90 днів. 

Як йдеться у повідомленні МВС Польщі, тимчасова заборона на перебування в зоні, прилеглій до польсько-білоруського кордону, витримала перевірку, тому її продовжили. ПВідповідна постанова набула чинності у вівторок, 10 грудня.

Тимчасова заборона на перебування в окремих районах прикордонної смуги, що прилягає до державного кордону з Республікою Білорусь, почала діяти у Польщі із 13 червня цього року. 

У польському МВС кажуть, що міграційний тиск був штучно створений білоруською владою, щоб дестабілізувати ситуацію у Польщі та інших країнах-членах Європейського Союзу. 

За майже 180 днів функціонування буферної зони кількість спроб нелегального перетину польсько-білоруського кордону зменшилася приблизно на 41%. 

З 13 червня по 5 грудня зафіксовано майже 11,2 тис таких спроб. У той же період, до введення зони, їх було понад 19 тисяч.

З 1 січня по 5 грудня у Польщі прикордонники висунули звинувачення в організації та пособництві нелегальній міграції 585 особам, у тому числі 247  громадянам України, 82 полякам, 50 білорусам, 30 грузинам. Стосовно 153 осіб обрано запобіжний захід.

Буферна зона простягається на 60,67 км державного кордону, що знаходиться в межах територіального діапазону прикордонних застав у Наревці, Біловежі, Дубіче-Церківні та Черемше. На ділянці протяжністю 44,55 км заборонена зона – 200 м від лінії державного кордону. Однак на ділянці 16,12 км, що знаходиться в зоні заповідного фонду, зона буде ширшою і становитиме приблизно 2 км. 

До забороненої зони не входять міста та туристичні стежки. 

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