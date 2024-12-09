ЦПД: Путін намагається злякати Захід заявами про розміщення "Орєшніка" в Білорусі

Заяви Путіна щодо розміщення у Білорусі російського "Орєшніка" лише пропагандистська страшилка і шоу для Європи.

Про це розповідає керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко.

"Шоу з "Орєшніком" в Білорусі — це чергова страшилка, в ефективності якої Путіна переконали Кірієнко та Патрушев. Наразі — це інформаційна історія. Втім, навіть можливе розміщення "Орєшніка" там не збільшує небезпеку для України чи НАТО як мінімум тому, що немає жодної різниці, летітиме він з "Капустиного Яру" чи з Білорусі. Всі розмови про менший час підльоту — це страшилка для цивільних людей Заходу та України", — заявив Коваленко.

Коваленко наголошує, що для систем ПРО швидкість ролі не грає. Також керівник ЦПД додає, що така ж історія була з "Кинджалом", який вперше в історії був збитий Patriot минулого року. Водночас для розміщення подібного озброєння доведеться вирішити низку технічних питань, констатував Коваленко.

"Головна мета Росії — підвищення ставок пропагандою страху проти Заходу. Ядерна зброя в Білорусі інформаційно не спрацювала, "Орєшнік" використовується як бульбашка у відповідь на дозвіл бити західною далекобійною зброєю по РФ. А розміщення в Білорусі суто інформаційно буде розганятися під наративом «наближення "Орєшніка" до кордонів НАТО", щоб змінити суспільні настрої в Європі", — вважає керівник ЦПД.

Ба більше, за словами керівника ЦПД, Путін намагається приховати, що один з двох пусків "Орєшніка" вже був невдалим.