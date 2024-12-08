ЦПД: РФ втратила ключову зону впливу на Близькому Сході

Після падіння режиму Асада у Сирії Росія втратила ключову зону впливу на Близькому Сході, у тому числі й логістичні бази, зазначає керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

"Основна причина фіаско росії в Сирії — знищення путіним пригожина та групи вагнер як такої. Саме пригожин роками вибудовував систему впливу росії на Близькому Сході та в Африці. Сирія була ключем до Африки завдяки базам рф і виходу флоту в Середземне море. путін злякався і вбив пригожина, після чого вся система посипалась", — каже Коваленко.

За словами керівника ЦПД, тепер роль росії в Африці ослабне. Зараз Кремль намагається звинуватити Іран у "зливі" Сирії. "так звана "вісь зла" як картковий будиночок захиталися і не є повноцінним альянсом, а лише клубом за інтересами".

"Багато хто каже, що росія тепер сконцентрує сили для війни в Україні. Вони і так перегрівають економіку для війни в 2025 році, але протягнути в довгу без непопулярної мобілізації вони вже не зможуть. І сирія ніяк не впливає на здатність рф у нашій війні", — наголошує Коваленко.