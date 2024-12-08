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Східний щит
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Росіяни вбили цивільного в Антонівці біля Херсона

Унаслідок скидання вибухівки з дрона 73-річний чоловік загинув.

Росіяни вбили цивільного в Антонівці біля Херсона
Фото: Google Maps

Унаслідок чергової атаки ворожого дрону в Антонівці у передмісті Херсона загинув 73-річний чоловік.

Про це повідомляє прокуратура Херсонської області.

"За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнного злочину, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)", — ідеться у повідомленні.

За даними слідства, 8 грудня 2024 року російські військові здійснили чергову атаку на Антонівку за допомогою безпілотника. Унаслідок скидання вибухового пристрою по одній із вулиць загинув 73-річний чоловік. 

  • Упродовж неділі, 8 грудня, російська армія тричі атакувала з дронів Кіндійку. Троє людей зазнали поранень. 
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