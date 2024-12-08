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Зеленський: від початку повномасштабної війни Україна втратила 43 тисячі військових

Оновлені дані про російські втрати перевищують 750 тисяч військових. 

Зеленський: від початку повномасштабної війни Україна втратила 43 тисячі військових
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну на фронті загинули 43 тисячі українських військових. З вересня цього року РФ втрачає на полі бою людей у співвідношенні 5-6 до одного українського воїна. 

Про це повідомляє президент Володимир Зеленський.

"Наші люди ціною своїх життів захищають свій дім, і кожне життя наших воїнів і наших цивільних цінне для нас. Від початку повномасштабної війни Україна втратила 43 тисячі воїнів, які загинули на полі бою", — зазначає президент Зеленський.

Також глава держави додав, що 370 тисяч випадків надання допомоги пораненим, і це з урахуванням, що в нашій армії приблизно 50% поранених повертаються у стрій, і фіксуються всі поранення, зокрема легкі й повторні.

"Одна з ключових відмінностей між російською армією й Силами оборони України – це рівень розвитку фронтової медицини, який у нашій армії значно вищий. Ми в Україні вдячні за це кожному й кожній, хто допомагає розвивати медицину в нашій армії та рятує наших поранених, здійснює реабілітацію", — додає Зеленський.

Із вересня цього року Росія втрачає на полі бою людей у співвідношенні 5-6 проти 1українського воїна. 

"Окрім того, не забуваємо про наших людей у російському полоні – це тисячі людей, військових та цивільних, і частина з них у полоні ще з 2014-го, коли почалась окупація. За час від 24 лютого 2022 року нам уже вдалося повернути з Росії 3935 наших людей: 3767 воїнів та 168 цивільних. Ми повинні повернути всіх, і це ще значна робота. І ми повинні встановити правду про всіх безвісти зниклих наших людей", — ідеться у повідомленні президента.

Також Зеленський згадав про депортованих РФ з української землі дітей: "росіяни самі говорять, що таких украдених дітей сотні тисяч, і Росія розпорошує їх по своїй території. Повертати їх – найскладніше. На окупованій території України залишаються щонайменше кілька мільйонів людей".

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