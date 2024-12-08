Головне за ніч та ранок неділі, 8 грудня: понад 180 боєзіткнень, 22-й пакет допомоги від США, падіння режиму Асада в Сирії

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що на фронті за минулу добу зафіксовано 182 бойових зіткнення.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети, крім того задіяв для ураження 1579 дронів-камікадзе. Також здійснив 3542 артилерійських обстріли, з них 111 - із реактивних систем залпового вогню.

На Покровському напрямку впродовж минулої доби наші захисники зупинили 35 штурмових і наступальних дій агресора в районах Променя, Лисівки, Даченського, Пушкіного, Зорі, Гродівки, Сухого Яру, Мирнограду, Жовтого, Нового Труда та Новотроїцького.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 42 атаки на позиції наших військ поблизу Сонцівки, Зорі, Курахового, Єлізаветівки, Романівки, Ганнівки, Успенівки, Розливу, Старих Тернів, Дачного та Нескучного.

На Времівському напрямку противник здійснив 30 штурмів наших позицій у районах населених пунктів Веселий Гай, Костянтинопольське, Сухі Яли, Новодарівка, Новосілка, Темирівка, Нескучне, Велика Новосілка.

Триває операція в Курській області, минулої доби відбулось 17 боєзіткнень, ворожа артилерія завдала 446 обстрілів по населених пунктах та позиціях наших військ.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1460 російських окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила близько 753 370 військових.

Про інші втрати ворога – в новині.

У ніч на 8 грудня противник атакував Україну 74-ма ударними БпЛА типу "Shahed" та безпілотниками інших типів.

"Станом на 08.30 підрозділами зенітних ракетних військ, РЕБ та мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України збито 28 ворожих БпЛА у Київській, Харківській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Запорізькій областях", — ідеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

46 безпілотників локаційно втрачено.

Міністерство оборони США повідомило про виділення 22-го пакета допомоги Україні на 988 мільйонів доларів.

Окрім боєприпасів для ракетних систем та безпілотних літальних апаратів, пакет також включає підтримку програм технічного обслуговування та ремонту, щоб допомогти нашій державі відновити свої сили та наростити й підтримувати бойову міць.

У переліку:

боєприпаси для HIMARS;

безпілотні авіаційні системи;

обладнання, комплектуючі та запасні частини для обслуговування, ремонту та капітального ремонту артилерійських систем, танків і бронетехніки.

Голова Національної коаліції сирійської революції та опозиційних сил Хаді аль-Бахра оголосив у неділю про падіння режиму Башара Асада, пише Al Arabia.

"Я оголошую вам про падіння режиму Башара Асада. Темна сторінка в історії Сирії закінчилася", — заявив Аль-Бахра, додавши, що ситуація безпечна, і "немає місця для помсти чи відплати", а сирійська армія буде реорганізована.

Обраний президент США Дональд Трамп заявив, що Путін повинен "негайно припинити вогонь" в Україні й закликав до переговорів про припинення війни РФ проти України.

Про це Трамп написав в мережі X після появи інформації про падіння режиму Башара Асада в Сирії.

"Асад пішов. Він утік зі своєї країни. Його покровитель Росія на чолі з Володимиром Путіним більше не була зацікавлена в тому, щоб його захищати. Для Росії взагалі не було жодних причин бути там. Вони втратили будь-який інтерес до Сирії через Україну, де близько 600 тисяч російських солдатів лежать пораненими або мертвими у війні, яка ніколи не повинна була починатися і може тривати вічно", — написав Трамп.

Він зазначив, що Росія та Іран зараз перебувають в ослабленому стані: РФ — через Україну та погану економіку, Іран — через Ізраїль та його бойові успіхи.

Трамп наголосив, що слід "негайно припинити вогонь і почати переговори".

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