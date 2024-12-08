Бійці ССО провели спецоперацію із "зачищення" позицій ворога

Під час спецоперації на фронті бійці ССО увірвалися з тилу на позиції російських окупантів.
Про це ідеться у повідомленні Сил спецоперацій.
"Днями оператори 3-го полку ССО зачистили ворожі позиції, закріпились та завели туди дружній підрозділ Сил безпеки та оборони України", — ідеться у повідомленні.
Бій зав’язався, коли тактична група увірвалася на позиції ворога. Оператори ССО знищили трьох російських військових, і ще одного змусили здатися в полон.
"Під час спеціальних дій, ворог намагався з дронів скидати гранати, проте воїни ССО зі стрілецької зброї збили чотири російських "Мавіка", — додають в ССО.
Після успішно виконаного завдання, група відійшла з одним пораненим побратимом.