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Бійці ССО провели спецоперацію із "зачищення" позицій ворога

Коли тактична група увірвалася на позиції ворога, зав'язався бій.

Бійці ССО провели спецоперацію із "зачищення" позицій ворога
Фото: скріншот відео

Під час спецоперації на фронті бійці ССО увірвалися з тилу на позиції російських окупантів.

Про це ідеться у повідомленні Сил спецоперацій.

"Днями оператори 3-го полку ССО зачистили ворожі позиції, закріпились та завели туди дружній підрозділ Сил безпеки та оборони України", — ідеться у повідомленні.

Бій зав’язався, коли тактична група увірвалася на позиції ворога. Оператори ССО знищили трьох російських військових, і ще одного змусили здатися в полон. 

"Під час спеціальних дій, ворог намагався з дронів скидати гранати, проте воїни ССО зі стрілецької зброї збили чотири російських "Мавіка", — додають в ССО.

Після успішно виконаного завдання, група відійшла з одним пораненим побратимом.

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