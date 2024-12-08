Армія РФ завдала майже 270 ударів по Запорізькій області, є жертви

Надійшло 14 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Крім того, окупанти завдали 107 артилерійських ударів по Лобковому, Приморському, Гуляйполю, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Білогір'ю, Малинівці, Новодарівці та Ольгівському.

За добу 154 БпЛА різної модифікації атакували Лобкове, Гуляйполе, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір'я, Малинівку, Новодарівку та Ольгівське.

Про це повідомляє начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Російські війська минулої доби завдали 269 ударів по населених пунктах Запорізької області. Внаслідок обстрілів одна людина загинула.

Надійшло 14 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

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