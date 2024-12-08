Армія РФ завдала майже 270 ударів по Запорізькій області, є жертви

Російські війська минулої доби завдали 269 ударів по населених пунктах Запорізької області. Внаслідок обстрілів одна людина загинула.
Про це повідомляє начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
"Впродовж доби окупанти завдали 269 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області", — написав Федоров.
У Василівському районі внаслідок російського обстрілу загинув 65-річний чоловік.
За добу 154 БпЛА різної модифікації атакували Лобкове, Гуляйполе, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір'я, Малинівку, Новодарівку та Ольгівське.
Зафіксовано 8 обстрілів із РСЗВ території Щербаків, Новоандріївки, Малої Токмачки.
Крім того, окупанти завдали 107 артилерійських ударів по Лобковому, Приморському, Гуляйполю, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Білогір'ю, Малинівці, Новодарівці та Ольгівському.
Надійшло 14 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.