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ГоловнаСуспільствоВійна

​У Запоріжжі збільшилася кількість поранених після російського обстрілу у п’ятницю

Троє людей у важкому стані.

​У Запоріжжі збільшилася кількість поранених після російського обстрілу у п’ятницю
наслідки російського обстрілу Запорізької області 6 грудня 2024 року

У Запоріжжі збільшилася кількість поранених після російського обстрілу 6 грудня.

Про це повідомив керівник ОВА Іван Федоров.

Наразі кількість потерпілих сягнула 27. По медичну допомогу звернулася ще одна жінка. 

«На зараз у лікарні 13 постраждалих, серед них троє дітей. Їхній стан медики оцінюють як середній. Троє чоловіків важкі. 14 людей від госпіталізації відмовилися і лікуються амбулаторно», - додав Федоров.

  • Увечері 6 грудня росіяни вдарили по регіону. Під обстріл потрапив житловий район у той час, коли люди поверталися до домівок. Наразі відомо про 10 загиблих.
  • 7 грудня в області оголосили день жалоби.
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