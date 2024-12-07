​У Запоріжжі збільшилася кількість поранених після російського обстрілу у п’ятницю

У Запоріжжі збільшилася кількість поранених після російського обстрілу 6 грудня.
Про це повідомив керівник ОВА Іван Федоров.
Наразі кількість потерпілих сягнула 27. По медичну допомогу звернулася ще одна жінка.
«На зараз у лікарні 13 постраждалих, серед них троє дітей. Їхній стан медики оцінюють як середній. Троє чоловіків важкі. 14 людей від госпіталізації відмовилися і лікуються амбулаторно», - додав Федоров.
- Увечері 6 грудня росіяни вдарили по регіону. Під обстріл потрапив житловий район у той час, коли люди поверталися до домівок. Наразі відомо про 10 загиблих.
- 7 грудня в області оголосили день жалоби.