​У Запоріжжі збільшилася кількість поранених після російського обстрілу у п’ятницю

У Запоріжжі збільшилася кількість поранених після російського обстрілу 6 грудня.

Про це повідомив керівник ОВА Іван Федоров.

Наразі кількість потерпілих сягнула 27. По медичну допомогу звернулася ще одна жінка.

«На зараз у лікарні 13 постраждалих, серед них троє дітей. Їхній стан медики оцінюють як середній. Троє чоловіків важкі. 14 людей від госпіталізації відмовилися і лікуються амбулаторно», - додав Федоров.