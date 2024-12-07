ГУР: третина російських НПЗ пошкоджена або уражена

У Росії виникли проблеми з імпортом обладнання для ремонту НПЗ через санкції.

НПЗ Лукойлу у Волгограді після атаки безпілотника.

Завдяки спецопераціям українських захисників третина об'єктів паливного сектору РФ уражена або пошкоджена.

Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в інтерв'ю ЦПД, пише РБК-Україна.

"Третина (об'єктів в РФ, - ред.) тою чи іншою мірою пошкоджено-уражено. Є проблеми великі з відновленням, тому що мова йде про імпортне обладнання, враховуючи санкції, з постачанням цього обладнання є великі проблеми", — зазначає Юсов.

Юсов нагадав також, що завдяки санкціям та атакам українських дронів у Росії проблеми імпортом паливно-мастильних матеріалів.

Якщо говорити про атаки, йдеться не про цивільні об'єкти. Мова йде про нафтопереробні заводи, які заправляють російську військову техніку, продають нафтопродукти і фінансують агресію проти України, — додає Юсов.