Укрпошта випустила марку "Лист Святому Миколаю"

Укрпошта відкрила різдвяні резиденції у своїх відділеннях по всій Україні та випустила марку "Лист Святому Миколаю".

Про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський.

Він зазначив, що останнім часом було випущено багато серйозних марок, а @вчора була добра, позитивна та весела, хоч і трохи десь емоційна".

Разом із запуском марки "Лист Святому Миколаю" в Укрпошті відкрили сезон різдвяних свят.

"Дарували подарунки, малювали, слухали віршики, фотографувались біля ялинки, писали листи, клеїли на них нову марку - загалом, подарували дітям трішки свята, на яке вони точно заслуговують", - зазначив Смілянський і подякував Збройним силам України за “можливість провести це свято в тиші або, швидше, під дитячий сміх. Це цінно! Кожна мрія, загадана в листах до Святого Миколая, обов'язково здійсниться – і для малечі, і для всієї України".