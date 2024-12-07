Внаслідок ворожого удару по Запоріжжю 6 грудня знищене СТО. Кількість постраждалих зросла до 26.

Оновлення. За інформацією Івана Федорова вже 26 поранених внаслідок ворожого удару по Запоріжжю. У лікарнях залишаються 12 людей.

Про це інформує очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Станом на 10:00 кількість травмованих зросла до 25, з них троє дітей — дві дівчинки віком 4 місяці та 4 роки, хлопчик 11 років. У результаті обстрілу загинуло 10 людей, 8 із них перебували в автомобілях.

Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені 5 багатоповерхівок, 8 приватних будинків, гуртожиток та магазини. Знищене СТО.

Наразі всі служби працюють на місцях. Ліквідація наслідків удару триває.