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В ОВА показали наслідки обстрілу Запоріжжя, кількість постраждалих зросла (оновлено)

Ліквідація наслідків удару триває.

В ОВА показали наслідки обстрілу Запоріжжя, кількість постраждалих зросла (оновлено)
Фото: ДСНС України

Внаслідок ворожого удару по Запоріжжю 6 грудня знищене СТО. Кількість постраждалих зросла до 26.

Оновлення. За інформацією Івана Федорова вже 26 поранених внаслідок ворожого удару по Запоріжжю. У лікарнях залишаються 12 людей.

Про це інформує очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Станом на 10:00 кількість травмованих зросла до 25, з них троє дітей — дві дівчинки віком 4 місяці та 4 роки, хлопчик 11 років. У результаті обстрілу загинуло 10 людей, 8 із них перебували в автомобілях.

Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені 5 багатоповерхівок, 8 приватних будинків, гуртожиток та магазини. Знищене СТО.

Наразі всі служби працюють на місцях. Ліквідація наслідків удару триває.

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