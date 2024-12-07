Морські дрони ВМС України знищили системи спостереження РФ на захоплених газових платформах біля Криму

Командувач ВМС наголосив, "полювання на ворога у Чорному морі триває".

Морські безпілотники підрозділу ВМС завдали прицільних ударів по російських цілях. Знищено системи спостереження противника, розміщені на захоплених газових платформах біля узбережжя тимчасово окупованого Криму.

Морські безпілотники підрозділу Військово-морських сил ЗСУ завдали прицільних ударів по російських системах спостереження на захоплених газових платформах біля узбережжя тимчасово окупованого Криму.

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