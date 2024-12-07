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Морські дрони ВМС України знищили системи спостереження РФ на захоплених газових платформах біля Криму

Морські безпілотники підрозділу ВМС завдали прицільних ударів по російських цілях.

Морські дрони ВМС України знищили системи спостереження РФ на захоплених газових платформах біля Криму
Фото: скріншот

Морські безпілотники підрозділу Військово-морських сил ЗСУ завдали прицільних ударів по російських системах спостереження на захоплених газових платформах біля узбережжя тимчасово окупованого Криму.

Результати роботи показав командувач Військово-Морських Сил ЗС України віце-адмірал Олексій Неїжпапа. 

Морські безпілотники підрозділу ВМС завдали прицільних ударів по російських цілях. Знищено системи спостереження противника, розміщені на захоплених газових платформах біля узбережжя тимчасово окупованого Криму.

Командувач ВМС наголосив, "полювання на ворога у Чорному морі триває".

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