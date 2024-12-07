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Генштаб: ворог продовжує тиснути на Покровському та Курахівському напрямках

За добу на фронті зафіксовано 177 бойових зіткнень. 

Генштаб: ворог продовжує тиснути на Покровському та Курахівському напрямках
війна з Росією
Фото: Генштаб ЗСУ

Розпочалась 1018 доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом минулої доби зафіксовано 177 бойових зіткнень. Найактивніше ворог наступав на Покровському та Курахівському напрямках.

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

За уточненою інформацією, за добу противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах трьох ракетних ударів із застосуванням п’яти ракет, а також десять авіаударів, скинувши 36 КАБ. Крім цього, здійснив близько 4000 обстрілів, з них 143 - із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів по населених пунктах Новоєгорівка, Константинополь, Дачне, Одрадне, Запоріжжя, Новопавлівка та Новосілка.

Вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали п’яти ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ противника, а також уразили два пункти управління.

На Харківському напрямку поблизу Вовчанська, Тихого та в напрямку Високої Яруги і Козачої Лопані російські терористи п’ять разів штурмували позиції українських підрозділів, отримали відсіч.

Дев’ять боєзіткнень відбулось за минулу добу на Куп’янському напрямку, зокрема, біля Колісниківки, Лозової, Загризового та Западного. 

За уточненою інформацією, ворог атакував 14 разів неподалік Чернещини, Греківки, Копанок, Надії, Макіївки, Торського та Тернів на Лиманському напрямку.

Поблизу населених пунктів Біла Гора та Ступочки, на Краматорському напрямку, за добу відбулося п’ять боєзіткнень.

На Торецькому напрямку росіяни атакували дев’ять разів неподалік Торецька, Диліївки та Щербинівки.

На Покровському напрямку наші захисники відбили 48 ворожих штурмових дій в районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Жовте та Чумацьке.

На Курахівському напрямку минулої доби 35 разів відбувались атаки поблизу Старих Тернів, Зорі, Сонцівки, Курахового, Дачного та Дальнього.

Наші захисники відбили 21 штурм поблизу населених пунктів Успенівка, Костянтинопольське, Роздольне, Новодарівка та Новосілка, що на Времівському напрямку.

Невдачею для загарбників обернулась спроба атаки на наші позиції в напрямку Новоданилівки, на Оріхівському напрямку.

Тричі противник зазнав поразки, атакуючи оборонні рубежі українців на Придніпровському напрямку.

На Курщині українські захисники відбили 14 атак російських загарбників.

На Гуляйпільському напрямку обстановка без особливих змін. 

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, здійснює мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів з території рф.

Водночас, наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам відчутних втрат в живій силі та техніці, виснажуючи ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.

Загалом, минулої доби загальні втрати російських загарбників склали 1300 осіб. Також наші воїни знешкодили 17 бойових броньованих машин, 12 артилерійських систем, два засоби ППО, 19 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 49 автомобілів.

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