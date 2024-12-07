SpaceX отримала контракт із США на доступ України до Starshield

Компанія Ілона Маска SpaceX підписала контракт із адміністрацією США щодо розширення доступу України до системи Starshield - вдосконаленої та більш захищеної версії Starlink.

Як пише Bloomberg, угода з Пентагоном передбачає, що 2500 станцій супутникового інтернету, які вже перебувають в нашій країні, отримають можливість підключатися до Starshield завдяки сигналу, який значно важче відстежити, заглушити чи зламати, ніж звичайний Starlink. Раніше доступ до Starshield мали лише 500 терміналів.

Bloomberg відзначає, що, хоч про закупівлю стало відомо лише зараз, домовленість була досягнута ще наприкінці літа - задовго до перемоги Дональда Трампа на виборах та призначення Ілона Маска співголовою нового департаменту урядової ефективності.

Фінансова частина контракту не розкривається, проте відомо, що на підключення 500 станцій свого часу було витрачено 40 мільйонів доларів.