Американський мільярдер і соратник новообраного президента США Дональда Трампа Ілон Маск висміяв слова Зеленського, що Україну не можна змусити посадити за стіл переговорів.

Маск зробив репост фрагмента нещодавнього інтерв’ю Зеленського “Суспільному”, де глава держави каже, що США не можуть змусити Україну “сидіти і слухати” за столом переговорів. “Ми незалежна країна”, – йдеться в цитаті.

Соратник Трампа прокоментував цей пост словами “у нього чудове почуття гумору” зі смайликом, що сміється.

He sense of humor is amazing 😂https://t.co/4BL4rTXaZS https://t.co/pacq5vNkza — Elon Musk (@elonmusk) November 16, 2024

Зазначимо, раніше Зеленський заявив, що із політикою команди Трампа війна завершиться швидше: “війна закінчиться, але точної дати немає".