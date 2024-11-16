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Ілон Маск висміяв слова Зеленського, що Україну не можна змусити посадити за стіл переговорів

Відповідний глузливий допис соратник Трампа розмістив у своїй соцмережі.

Ілон Маск висміяв слова Зеленського, що Україну не можна змусити посадити за стіл переговорів
Маск на Балі
Фото: EPA/UPG

Американський мільярдер і соратник новообраного президента США Дональда Трампа Ілон Маск висміяв слова Зеленського, що Україну не можна змусити посадити за стіл переговорів. 

Маск зробив репост фрагмента нещодавнього інтерв’ю Зеленського “Суспільному”, де глава держави каже, що США не можуть змусити Україну “сидіти і слухати” за столом переговорів. “Ми незалежна країна”, – йдеться в цитаті. 

Соратник Трампа прокоментував цей пост словами “у нього чудове почуття гумору” зі смайликом, що сміється. 

Зазначимо, раніше Зеленський заявив, що із політикою команди Трампа війна завершиться швидше: “війна закінчиться, але точної дати немає".

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