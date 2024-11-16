Йшлося про конкретні програми і заходи в питаннях памʼяті про війну і подвиг українського народу, а також конкретні пропозиції на післявоєнний час для українських воїнів.

У вечірньому зверненні 16 листопада президент Володимир Зеленський повідомив, що провів сьогодні ще одну нараду з підготовки внутрішнього Плану стійкості – пункт про політику героїв.

“Доволі широка була нарада – не тільки Міністерство ветеранів. Різні урядовці. Багато аспектів. І дуже важливо, щоб було не менше конкретики в рішеннях держави. Конкретні програми, які працюють. Конкретні заходи підтримки. Конкретні речі в питаннях памʼяті про війну і подвиг українського народу. І конкретні пропозиції на післявоєнний час для наших воїнів, які довели, що є найбільш міцною силою у Європі, здатною захищати свій дім і всю Європу”, – сказав Зеленський.

Він зазначив, що це лише один з багатьох аспектів, у яких внутрішній План стійкості України взаємоповʼязаний із Планом перемоги, який представили партнерам і який може бути реалізований саме партнерами.

“Українці щодня доводять своєю сміливістю, своєю стійкістю, що можуть зупинити Росію. Сміливість і стійкість потрібні і від партнерів”, – наголосив глава держави.

Декілька днів тому Зеленський повідомив, що наступного тижня представлять план стійкості із 10 пунктів. У ньому будуть питання культури, безпеки, енергетики, виробництва зброї тощо.