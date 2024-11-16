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Спільний центр НАТО та України JATEC відкриють у 2025 році

Це буде першою спільною інституцією України та НАТО.

Спільний центр НАТО та України JATEC відкриють у 2025 році
Фото: facebook/Єгор Чернєв

Україна і НАТО узгодили алгоритм дій в рамках заключного етапу створення Спільного центру JATEC. 

Як повідомили у Міноборони, делегація взяла участь в засіданні з обговорення питань розгортання Спільного центру НАТО-Україна з аналізу, підготовки та освіти (JATEC), яке відбулось у польському місті Бидґощ.

Заступник міністра оборони бригадний генерал Анатолій Клочко зазначив, що центр допоможе Україні інтегруватися в структури Альянсу, сприятиме обміну досвідом між сторонами та пошуку рішень з посилення обороноздатності України та НАТО.

Учасники засідання обговорили реалізацію заходів, необхідних для створення Центру, і підтвердили намір розпочати його роботу на початку 2025 року.

Зокрема, йдеться про погодження необхідних юридичних процедур, зокрема забезпечення участі України у процесах управління та прийняття рішень у структурі Центру.

Також обговорили створення інформаційно-комунікаційної системи, яка дозволить організувати взаємодію та безпечний обмін даними між Україною та НАТО. Україна стане першою країною-партнером, з якою Альянс створить таку захищену систему.

Сторони узгодили перелік перших невідкладних проєктів, з опрацювання яких Центр розпочне свою діяльність.

  • Рішення створити цей центр прийняли у лютому цього року, а через декілька місяців погодили українських представників до команди, яка його створюватиме. 
  • Робота Центру спрямована на досягнення повної взаємосумісності Збройних Сил України та сил країн НАТО. 
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