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Більше 600 військовослужбовців за день захотіли перевестись в іншу частину через Армія+

В Міноборони вважають це активним темпом звернень.

Більше 600 військовослужбовців за день захотіли перевестись в іншу частину через Армія+
Більше 600 військовослужбовців за день захотіли перевестись в іншу частину через Армія+
Фото: АрміяInform

Заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко розповіла про перший день роботи нової функції в Армія+, передає Суспільне.

"Станом на цей момент у системі зареєстровано 610 оформлених, підписаних і відправлених рапортів. Ми вважаємо це активним темпом звернень від військовослужбовців і сподіваємось, що ця функція стане популярною", — сказала Черногоренко.

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Заступниця міністра оборони з питань цифровізації також зазначила, що у Резерв+ понад 130 тис. громадян скористалися можливістю оформити відстрочки від служби.

  • 15 листопада в ЗСУ запустили експеримент зі спрощеною системою переведень. Електронні рапорти можна подавати через застосунок Армія+, вони надходитимуть одразу в Кадровий центр ЗСУ. 
  • Упродовж 72 годин рапорт мають перевірити. І якщо всі документи в порядку, а умов дотримано, Кадровий центр протягом тижня повинен підготувати наказ і передати його на підпис головнокомандувачу. Подавач рапорту теж має отримати відповідь. Так запускається процедура переведення. На виконання наказу дають близько місяця.
  • Як саме новація спрощує процедуру, хто може перевестися і куди, а в яких випадках залишається погодження командира і які є плани правил переведень — читайте в матеріалі LB.ua.
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