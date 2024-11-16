Більше 600 військовослужбовців за день захотіли перевестись в іншу частину через Армія+

Заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко розповіла про перший день роботи нової функції в Армія+, передає Суспільне.

"Станом на цей момент у системі зареєстровано 610 оформлених, підписаних і відправлених рапортів. Ми вважаємо це активним темпом звернень від військовослужбовців і сподіваємось, що ця функція стане популярною", — сказала Черногоренко.

Заступниця міністра оборони з питань цифровізації також зазначила, що у Резерв+ понад 130 тис. громадян скористалися можливістю оформити відстрочки від служби.