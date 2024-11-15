Порно буде в законі?
Порно буде в законі?
(Не)Їсти, донатити, любити. Як правильно провести Різдвяний піст
(Не)Їсти, донатити, любити. Як правильно провести Різдвяний піст
Командиру підрозділу Сил спеціальних операцій оголосили підозру у роботі на ГРУ
Командиру підрозділу Сил спеціальних операцій оголосили підозру у роботі на ГРУ
НАБУ повідомило про підозру працівнику Нацполіції – відмовився давати свідчення на допиті
НАБУ повідомило про підозру працівнику Нацполіції – відмовився давати свідчення на допиті
Уряд змінив критерії бронювання: зарплатний мінімум, Дія і щомісячний моніторинг
Уряд змінив критерії бронювання: зарплатний мінімум, Дія і щомісячний моніторинг
У КМДА попередили про зміни в роботі метрополітену
У КМДА попередили про зміни в роботі метрополітену
​Поліція затримала 23-річного чоловіка, який вчора запустив салют у Києві
​Поліція затримала 23-річного чоловіка, який вчора запустив салют у Києві
На фронті загинула госпітальєрка Марія-Христина Двойнік “Альпака”
На фронті загинула госпітальєрка Марія-Христина Двойнік “Альпака”
Нардеп Євгеній Шевченко отримав підозру в державній зраді
Нардеп Євгеній Шевченко отримав підозру в державній зраді
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни обстріляли 7 громад Сумщини

Протягом дня росіяни здійснили 32 обстріли області.

Росіяни обстріляли 7 громад Сумщини
Росіяни обстріляли 7 громад Сумщини (архівне фото)
Фото: Дмитро Живицький

Сьогодні, 15 листопада, російських обстрілів зазнали Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Глухівська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 32 обстріли Сумської області, під час яких пролунав 71 вибух. 

Зокрема, по Краснопільській громаді росіяни били дронами, артилерією та мінометами.

Підписуйтесь на наш Google News

Білопільську, Великописарівську, Зноб-Новгородську та Середино-Будську громади російська армія атакувала дронами та мінометами.

По Хотінській громаді загарбники вдарили дронами, артилерією та з танку, а по Глухівській громаді - дроном.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies