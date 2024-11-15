Росіяни обстріляли 7 громад Сумщини

Сьогодні, 15 листопада, російських обстрілів зазнали Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Глухівська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 32 обстріли Сумської області, під час яких пролунав 71 вибух.

Зокрема, по Краснопільській громаді росіяни били дронами, артилерією та мінометами.

Білопільську, Великописарівську, Зноб-Новгородську та Середино-Будську громади російська армія атакувала дронами та мінометами.

По Хотінській громаді загарбники вдарили дронами, артилерією та з танку, а по Глухівській громаді - дроном.