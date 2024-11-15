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Китай уперше дав Росії зброю для війни в Україні. ЄС хоче запровадити санкції

Дії Брюсселя будуть залежати від того, як відреагує на докази Пекін.

Китай уперше дав Росії зброю для війни в Україні. ЄС хоче запровадити санкції
Лідер Китаю Сі Цзіньпін і російський диктатор Володимир Путін
Фото: EPA/UPG

ЄС розглядає можливість запровадити санкції проти Китаю у відповідь на те, що Пекін дав Росії зброю для війни в Україні, передає «Європейська правда» з посиланням на Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель поінформував країни-члени блоку про дані розвідки щодо таких поставок і підкреслив, що докази є вагомими і підтверджують «надання летальної зброї».

Подробиці Боррель більше не озвучував. Раніше – у вересні – ЗМІ зсилалися на дані розвідок Заходу, відповідно до яких Китай таємно постачав збою Росії. Reuters повідомляло про те, що Росія підготувала у Китаї програму озброєнь для розробки і виробництва ударних БпЛА дальнього радіусу дії.

Високопосадовець ЄС заявив, що блок повинен тепер «розглянути весь інструментарій» і додав, що Євросоюз може розширити санкційний список, щоб заборонити ведення бізнесу з китайськими компаніями, а також володіння активами і в'їзд до блоку.

Джерела видання зазначили, що реакція ЄС залежатиме від того, як Китай відреагує на ці докази.

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