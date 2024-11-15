Сьогодні, 15 листопада, в окупованій Росією Абхазії (територія Грузії) протестувальники увірвалися до парламенту через законопроєкт про інвестиційну угоду з РФ, повідомляє “Эхо Кавказа”.

Учасники акції протесту вимагають не лише відмовитись від ратифікації інвестиційної угоди з Росією, а й відставки окупаційного “президента” самопроголошеної Абхазії Аслана Бжанії.

На тлі протесту парламент скасував сесію, на якій мало пройти голосування з питання ратифікації інвестиційної угоди з Москвою. Абхазька “влада” розглядає договір як стимул для місцевої економіки, опозиція вважає його "прямим здаванням інтересів" республіки.

Після скасування голосування протестувальники вимагали відновити сесію та проголосувати проти угоди.

Адміністрація абхазького “президента” готує документ про відкликання з парламенту “інвестиційної угоди” з Росією. Тим часом протестувальники вирішили залишатися в урядовому комплексі до відставки президента Аслана Бжанії, повідомили лідери опозиції.