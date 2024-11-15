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Стівен Кінг оголосив, що залишив соцплатформу Маска через її токсичність

Письменник раніше сварився з власником X через право власності на платформу. 

Стівен Кінг оголосив, що залишив соцплатформу Маска через її токсичність
Письменник Стівен Кінг
Фото: EPA/UPG

Американський письменник Стівен Кінг оголосив, що залишає соціальну платформу X, назвавши мережу “надто токсичною”.

У його вчорашньому дописі вчора йшлося: “Я залишаю Twitter. Намагався залишитися, але атмосфера стала занадто токсичною”, пише The Guardian.

Посилаючись на платформу-конкурента, запущену Meta Марка Цукерберга, він додав: “Слідкуйте за мною в Threads, якщо хочете”.

Раніше Кінг заперечив, що називав власника X, американського мільярдера Ілона Маска “новою першою леді Трампа” або що найбагатша людина у світі, затятий прихильник Дональда Трампа, cам вигнав його з платформи.

Кінг раніше сварився з Маском через право власності на платформу. Невдовзі після того, як у 2022 році Маск завершив поглинання Twitter за 44 мільярди доларів, письменник погрожував залишити платформу після інформації про те, що вона стягуватиме з користувачів 20 доларів за збереження синьої галочки підтвердження.

Кінг також дорікнув Маску під час президентської виборчої кампанії, протягом якої виконавчий директор Tesla використовував свій обліковий запис, щоб підтримати кандидатуру Трампа. Відповідаючи на заяву Маска на X про те, що кандидатка від Демократичної партії Камала Гарріс “хоче порушити конституцію”, Кінг написав: “Це смішно. Як завжди”.

  • Цього тижня Guardian заявила, що припинить публікації на X через занепокоєння щодо токсичного вмісту на платформі. Німецький футбольний клуб “Сент-Паулі”, акторка Джеймі Лі Кертіс, американський тележурналіст Дон Лемон та іспанська газета La Vanguardia також оголосили, що більше не робитимуть дописи на сайті.
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