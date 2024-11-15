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Коаліція президента Шрі-Ланки перемогла на парламентських виборах

Лівий лідер пообіцяв боротися з корупцією та змінити умови непопулярної допомоги Міжнародного валютного фонду.

Коаліція президента Шрі-Ланки перемогла на парламентських виборах
Президент Шрі-Ланки Анура Кумара Діссанаяке
Фото: EPA/UPG

Коаліція президента Шрі-Ланки Анура Кумари Діссанаяке забезпечила собі парламентську більшість на виборах у країні, повідомляють Bloomberg та DW.

Лівий лідер пообіцяв боротися з корупцією та змінити умови непопулярної допомоги Міжнародного валютного фонду.

Його блок “Національна народна влада” отримав 123 місця з 225 в Асамблеї, перевищивши парламентську більшість, необхідну для формування уряду та ухвалення законодавства. 

Партія Samagi Jana Balawegaya лідера опозиції Саджита Премадаси отримала 35 місць. За підтримки попереднього президента Раніла Вікремесінге “Новий демократичний фронт” отримав три місця.

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У Шрі-Ланці право голосу мали трохи більше 17 мільйонів громадян. У виборах брали участь рекордні 690 політичних партій і незалежних груп у 22 округах.

Політичний аутсайдер у країні, де десятиліттями домінували сімейні партії, Діссанаяке підтримує політику боротьби з бідністю, наприклад, масштабніші заходи соціального забезпечення, та хабарництвом.

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