Австрійська прокуратура просить зняти імунітет з лідера ультраправих у парламенті

Герберта Кікля, який мріяв про посаду прем'єр-міністра, звинувачують у неправдивих свідченнях.

Замість крісла голови уряду - лава підсудних. Такий шлях загрожує лідеру ультраправої партії-переможниці парламентських виборів у Австрії Герберту Кіклю.

Як пише Reuters, до австрійської Національної ради надійшов запит від Офісу генпрокурора з питань економічних злочинів та корупції щодо зняття з очільника "Партії свободи" депутатського імунітету.

Кікля підозрюють у тому, що він свідомо дав неправдиві свідчення, говорячи про фінансування реклами своєї партії у друкованих ЗМІ. Сам лідер ультраправих переконує, що звинувачення на його адресу безпідставні.

Зняття з парламентаря недоторканності може й не відбутися: за цей процес відповідає спікер, роль якого нині виконує однопартієць Кікля Вальтер Розенкранц.