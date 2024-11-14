Можливий держсекретар США Рубіо назвав головний принцип зовнішньої політики Трампа

Обраний Трампом на посаду очільника Державного департаменту США Марко Рубіо повідомив про свої пріоритети під час роботи на посаді.

“Під керівництвом президента Трампа ми забезпечимо мир силою і завжди будемо ставити інтереси американців і Америки понад усе”, - написав Рубіо.

Він наголосив, що працюватиме щодня, щоб виконувати програму зовнішньої політики Дональда Трампа.

Рубіо зазначив, що чекає на підтримку колег у Сенаті США, щоб Трамп мав свою команду з національної безпеки та зовнішньої політики, коли він вступить на посаду 20 січня.