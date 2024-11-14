Можливий держсекретар США Рубіо назвав головний принцип зовнішньої політики Трампа

Обраний Трампом на посаду очільника Державного департаменту США Марко Рубіо повідомив про свої пріоритети під час роботи на посаді.
“Під керівництвом президента Трампа ми забезпечимо мир силою і завжди будемо ставити інтереси американців і Америки понад усе”, - написав Рубіо.
Він наголосив, що працюватиме щодня, щоб виконувати програму зовнішньої політики Дональда Трампа.
Рубіо зазначив, що чекає на підтримку колег у Сенаті США, щоб Трамп мав свою команду з національної безпеки та зовнішньої політики, коли він вступить на посаду 20 січня.
- Обраний президент Дональд Трамп заявив, що висуває сенатора-республіканця Марко Рубіо на посаду держсекретаря.
- 53-річного представника Флориди вважають одним із найбільших "яструбів" в оточенні Трампа. Він виступає за жорсткі заходи щодо геополітичних опонентів США, зокрема Ірану, Китаю та Куби.
- Проте позицію Рубіо не можна назвати позитивною для України. Він був одним із тих, хто спершу голосував проти виділення нашій державі допомоги на 61 мільярд доларів, а також заявляв про необхідність зосередитися на питанні миру, а не повернення окупованих Росією територій. На його думку, жодного іншого варіанту завершення війни, окрім як переговори, не існує.