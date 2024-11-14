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Можливий держсекретар США Рубіо назвав головний принцип зовнішньої політики Трампа

США будуть забезпечувати мир силою.

Можливий держсекретар США Рубіо назвав головний принцип зовнішньої політики Трампа
Марко Рубіо
Фото: EPA/UPG

Обраний Трампом на посаду очільника Державного департаменту США Марко Рубіо повідомив про свої пріоритети під час роботи на посаді.

“Під керівництвом президента Трампа ми забезпечимо мир силою і завжди будемо ставити інтереси американців і Америки понад усе”, - написав Рубіо.

Він наголосив, що працюватиме щодня, щоб виконувати програму зовнішньої політики Дональда Трампа. 

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Рубіо зазначив, що чекає на підтримку колег у Сенаті США, щоб Трамп мав свою команду з національної безпеки та зовнішньої політики, коли він вступить на посаду 20 січня.

  • Обраний президент Дональд Трамп заявив, що висуває сенатора-республіканця Марко Рубіо на посаду держсекретаря.
  • 53-річного представника Флориди вважають одним із найбільших "яструбів" в оточенні Трампа. Він виступає за жорсткі заходи щодо геополітичних опонентів США, зокрема Ірану, Китаю та Куби.
  • Проте позицію Рубіо не можна назвати позитивною для України. Він був одним із тих, хто спершу голосував проти виділення нашій державі допомоги на 61 мільярд доларів, а також заявляв про необхідність зосередитися на питанні миру, а не повернення окупованих Росією територій. На його думку, жодного іншого варіанту завершення війни, окрім як переговори, не існує.
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