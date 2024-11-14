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Єврокомісія схвалила фінансування п'яти оборонних проєктів, зокрема з закупівлею ППО для України

Ці проєкти реалізовуватимуть у межах спільних закупівель, а їхня сукупна вартість – 300 млн євро. 

Єврокомісія схвалила фінансування п'яти оборонних проєктів. Кожен з них отримає по 60 млн євро, йдеться у пресрелізі. Більшість проєктів також включають закупівлю оборонної продукції для України, зокрема систем ППО та ПРО та боєприпасів.

Очікується, що спільні закупівлі посилять оборонну готовність країн-членів Євросоюзу. Уперше в історії члени ЄС спільно закуплять критично важливі оборонні продукти в трьох сферах.

Це протиповітряна і протиракетна оборона, сучасна бронетехніка та боєприпаси. Два проєкти посилять ППО – Mistral і Jamie. Проєкт Edirpa підтримає закупівлю броні, а два інші проєкти – боєприпасів. У кожному з них братиме участь різна кількість країн: від чотирьох дев'яти. Загалом участь візьмуть 20 з 27 членів, уточнила президентка Урсула фон дер Ляєн у X. 

"Крім обраних проєктів, були подані й інші перспективні пропозиції. Їх додали до резервного списку, що дозволяє ідентифікувати їх для можливого майбутнього фінансування. Наприклад, держави-члени, залучені до цих пропозицій, можуть прагнути фінансово підтримати їх шляхом передачі невикористаних коштів ЄС, виділених їм, у рамках спільного управління", – пояснили в Єврокомісії. 

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