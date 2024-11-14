Міноборони допустило до використання вітчизняний дистанційний модуль ведення вогню “Пернач”

Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до використання у підрозділах Сил оборони дистанційно-керований модуль “Пернач” вітчизняного виробництва. Про це повідомила пресслужба відомства.
На турель “Пернача” встановлюється кулемет калібру 7.62 мм та блок системи управління з акумулятором та камерою.
Оператор керує модулем із безпечного укриття, використовуючи пульт і FPV-окуляри, на які передається зображення із відеокамери.
- У проєкті бюджету на 2025 рік на виробництво озброєння й військової техніки загалом виділили понад 55 мільярдів гривень.
- Раніше Міноборони домовилося про виготовлення детекторів FPV-дронів “Вітряк М”. Напередодні відомство отримало перший патент на технологію детекції FPV-дронів противника.