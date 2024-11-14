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Міноборони допустило до використання вітчизняний дистанційний модуль ведення вогню “Пернач”

Оператор керує модулем із безпечного укриття, використовуючи пульт і FPV-окуляри.

Міноборони допустило до використання вітчизняний дистанційний модуль ведення вогню “Пернач”
Фото: Міноборони

Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до використання у підрозділах Сил оборони дистанційно-керований  модуль “Пернач” вітчизняного виробництва. Про це повідомила пресслужба відомства. 

На турель “Пернача” встановлюється кулемет калібру 7.62 мм та блок системи управління з акумулятором та камерою. 

Оператор керує модулем із безпечного укриття, використовуючи пульт і FPV-окуляри, на які передається зображення із відеокамери. 

  • У проєкті бюджету на 2025 рік на виробництво озброєння й військової техніки загалом виділили понад 55 мільярдів гривень.
  • Раніше Міноборони домовилося про виготовлення детекторів FPV-дронів “Вітряк М”. Напередодні відомство отримало перший патент на технологію детекції FPV-дронів противника.
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