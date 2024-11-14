Упродовж доби найбільше боїв відбулося на Курахівському та Покровському напрямках

Всього на фронті відбулося 161 бойове зіткнення.

Розпочалась дев’ятсот дев’яносто п’ята доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулось 161 бойове зіткнення.

Про це повідомив Генштаб.

На Харківському напрямку ворог вісім разів проводив наступальні та штурмові дії в районах Вовчанська та Високої Яруги.

Кількість бойових зіткнень за добу на Куп’янському напрямку досягла 12. Сили оборони відбивали атаки окупантів в районах Лозової, Кучерівки, Петропавлівки, Колісниківки, Загризового, Кругляківки та Першотравневого.

На Лиманському напрямку наші війська зупинили вісім атак противника. Основні зусилля загарбники концентрували в районах населених пунктів Чернещини, Зарічного, Новоєгорівки та Тернів.

На Краматорському напрямку відбулось одне боєзіткнення у районі Ступочок.

На Торецькому напрямку ворог сім разів намагався просунутися вперед у районах Торецька та Неліпівки.

40 атак, таку кількість за минулу добу відбили наші захисники на Покровському напрямку. Ворог намагався просунутись неподалік Сухої Балки, Променя, Лисівки, Крутого Яру, Григорівки, Даченського, Миролюбівки, Петрівки, Новоолексіївки, Пустинки.

Сили оборони продовжують стримувати ворога на Курахівському напрямку. В районах населених пунктів Берестки, Іллінка, Новоселидівка, Сонцівки, Кремінної Балки, Вознесенка, Новодмитрівка, Максимільянівка, Дальнє, Антонівка та Катеринівка окупанти 45 разів намагалися прорвати українські оборонні рубежі.

Десять атак противника зупинили наші оборонці в районах населених пунктів Рівнопіль, Новопіль, Трудове, Костянтинопольське та Макарівка що на Времівському напрямку.

На Оріхівському напрямку ворожі підрозділи три рази намагались просунутись в напрямках Новоданилівки та Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку загарбники п’ять разів безрезультатно атакували позиції наших військ.

Оперативна обстановка на Волинському та Поліському напрямках без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, проводить розвідувальну діяльність та артилерійські обстріли.

Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку, де противник за минулу добу завдав двадцять вісім авіаударів, застосувавши 40 керованих авіабомб, також українські захисники відбили тринадцять ворожих атак.

За наявною інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах два ракетних удари із застосуванням п’яти ракет, а також 100 авіаційних ударів, зокрема скинув 179 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив понад 4840 обстрілів, з них 124 із реактивних систем залпового вогню, та задіяв для уражень 1677 дронів-камікадзе.

Противник завдавав авіаційних ударів, зокрема у районах населених пунктів Басівка, Журавка, Юнаківка, Велика Писарівка, Одноробівка, Козача Лопань, Липці, Піщане, Ківшарівка, Загризове, Новоосинове, Куп’янськ, Голубівка, Богуславка, Сергіївка, Іванівка, Новоєгорівка, Ямполівка, Терни, Сіверськ, Званівка, Миколаївка, Часів Яр, Краматорськ, Дачне, Катеринівка, Торецьк, Петрівка, Костянтинівка, Пушкіне, Суха Балка, Мирноград, Шевченко, Курахове, Велика Новосілка, Білогір’я, Зелене Поле, Новопіль, Наталівка, Запоріжжя, Козацьке.

П’ять ударів по районах зосередження особового складу і ОВТ, один – по пункту управління і два – по артилерійських системах противника завдали за минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони, до того ж авіацією уражено ще один важливий об’єкт противника.