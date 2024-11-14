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У Херсонській області окупанти поранили 15 людей

Росіяни поцілили в комунальне підприємство та  місцеву пожежну охорону, понівечили "швидку".

У Херсонській області окупанти поранили 15 людей
Наслідки обстрілу Херсонщини
Фото: Херсонська ОВА

Упродовж доби росіяни атакували 19 населених пунтів Херсонщини, поранили 15 цивільних.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. 

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися  Берислав, Понятівка, Станіслав, Тягинка, Одрадокам'янка, Антонівка, Веселе, Козацьке, Милове, Качкарівка, Комишани, Садове, Томина Балка, Нововоронцовка, Томарине, Білозерка, Зеленівка, Інженерне та місто Херсон.

Російські військові поцілили в комунальне підприємство та  місцеву пожежну охорону; житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 7 приватних будинків. 

Також окупанти понівечили господарську споруду, гараж, автівку "швидкої" та приватні автомобілі.

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