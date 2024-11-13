Під час окупації Херсона чоловік проводив допити мирних жителів в одній із російських катівень.

Поліцейські встановили особу російського військового, підозрюваного у катуванні цивільних на Херсонщині

Слідчі поліції Херсонської області повідомили про підозру у катуванні цивільних ще одному російському військовому.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області.

Йдеться про 46-річного військовослужбовця 50-ї окремої бригади оперативного призначення південного округу військ національної гвардії РФ із Сургута. Під час окупації Херсона чоловік проводив допити мирних жителів в одній із російських катівень.

Його дії кваліфіковані як жорстоке поводження з цивільною особою та скоєння інших порушень законів та звичаїв війни, вчинені у змові з іншими невстановленими військовослужбовцями та представниками силових структур РФ (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Військовослужбовцю заочно повідомили про підозру в скоєнні воєнного злочину, йому загрожує від 8 до 12 років перебування за гратами.