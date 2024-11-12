Поліцейські Херсонщини повідомили священнослужителю про підозру у співпраці з окупантами

Співробітники поліції Херсонської області повідомили про підозру у колабораційній діяльності священнослужителю.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області.

“Під час окупації Білозерки 50-річний місцевий священнослужитель добровільно погодився співпрацювати з представниками країни-агресора”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що священнослужитель записав відеозвернення, у якому публічно закликав до зміни меж державного кордону України. Також він визнавав правомірною тимчасову окупацію Херсонщини та заперечував збройну агресії РФ проти України, яка розпочалась у 2014 році.

Його дії кваліфікували за ч. 1 ст. 110 “Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України” та ч.1 ст. 436-2 “Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України” Кримінального кодексу України.

Священнослужителю заочно повідомили про підозру, йому загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 5 років із конфіскацією майна або без такої.