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Поліцейські Херсонщини повідомили священнослужителю про підозру у співпраці з окупантами

Священнослужителю повідомили про підозру заочно.

Поліцейські Херсонщини повідомили священнослужителю про підозру у співпраці з окупантами
Поліцейські Херсонщини повідомили священнослужителю про підозру у співпраці з окупантами
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області

Співробітники поліції Херсонської області повідомили про підозру у колабораційній діяльності священнослужителю.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області.

“Під час окупації Білозерки 50-річний місцевий священнослужитель добровільно погодився співпрацювати з представниками країни-агресора”, - йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що священнослужитель записав відеозвернення, у якому публічно закликав до зміни меж державного кордону України. Також він визнавав правомірною тимчасову окупацію Херсонщини та заперечував збройну агресії РФ проти України, яка розпочалась у 2014 році.

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Його дії кваліфікували за ч. 1 ст. 110 “Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України” та ч.1 ст. 436-2 “Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України” Кримінального кодексу України. 

Священнослужителю заочно повідомили про підозру, йому загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 5 років із конфіскацією майна або без такої. 

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