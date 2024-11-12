Світлана Краковська: «Маємо просто визнати — ми вже живемо в іншому кліматі»
Світлана Краковська: «Маємо просто визнати — ми вже живемо в іншому кліматі»
Лубінець повідомив про ймовірний розстріл росіянами на Курщині двох українських військових
Лубінець повідомив про ймовірний розстріл росіянами на Курщині двох українських військових
AP: Трамп хоче “посадити Україну та Росію за стіл переговорів у перший день президенства”
AP: Трамп хоче “посадити Україну та Росію за стіл переговорів у перший день президенства”
Гідність починається з трусів: репортаж з крихітного приміщення у Вишгороді, де шиють адаптивний одяг пораненим
Гідність починається з трусів: репортаж з крихітного приміщення у Вишгороді, де шиють адаптивний одяг пораненим
Біля Москви спалили штурмовий гелікоптер Мі-24
Біля Москви спалили штурмовий гелікоптер Мі-24
Поліція Харківської області отримала нового керівника
Поліція Харківської області отримала нового керівника
Велика радянська армія vs мала радянська армія
Велика радянська армія vs мала радянська армія
100 відтінків самотності: коли вона загрожує здоров'ю навіть молоді і які можуть бути «ліки»
100 відтінків самотності: коли вона загрожує здоров'ю навіть молоді і які можуть бути «ліки»
ЗМІ: Марко Рубіо стане новим державним секретарем США
ЗМІ: Марко Рубіо стане новим державним секретарем США
ГоловнаСуспільствоОсвіта

Для покращення умов очного навчання у школах України ЮНІСЕФ виділяє 203,35 млн грн

Кошти розподілять поміж 700 навчальними закладами.

Для покращення умов очного навчання у школах України ЮНІСЕФ виділяє 203,35 млн грн
Діти у відремонтованому укритті Печенізького ліцею
Фото: facebook/Печенізький ліцей ім. Г. Семирадського Печенізької селищної ради

Із листопада 2024 року ЮНІСЕФ виділяє 203,35 млн грн для 700 шкіл України для поліпшення умов для очного навчання. 

Про це повідомило Міністерство освіти і науки.

За інформацією відомства, кожен заклад отримує по 290 500 грн для поліпшення інфраструктури. Йдеться про утеплення приміщень, закупівлю обладнання, а також ремонт шкільних їдалень в межах національної реформи харчування. Кошти дадуть змогу школам проводити навчання в комфортних умовах і у зимовий період.

Розподіл коштів провели за трьома категоріями:

  • школи на прифронтових територіях з очним навчанням;
  • школи із щонайменше 50 дітьми ВПО, що навчаються очно;
  • єдині у громаді школи з очним навчанням.

Задля відновлення доступу до очного навчання Кабмін виділив 7,5 млрд грн на створення й облаштування укриттів у прифронтових і прикордонних регіонах. Ці укриття дадуть змогу 100 тис. дітей повернутися до навчання офлайн.

За інформацією Міносвіти, нині будують/ремонтують 70 таких об'єктів, усі вони є протирадіаційними укриттями. 

Щоб довозити учнів до шкіл, закупили 402 шкільні автобуси через систему Prozorro на загальну суму 1,2 млрд грн. придбали, зокрема, автобуси, адаптовані для дітей з особливими освітніми потребами.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies