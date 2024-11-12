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Зеленський повідомив про можливість для бійців переводитися з частини у частину

Це можна буде робити з 15 листопада.

Зеленський повідомив про можливість для бійців переводитися з частини у частину
Володимир Зеленський
Фото: ОП

Кабмін затвердив постанову, яка розблоковує можливість для бійців переводитися із частини в частину.

Про це повідомив український президент Володимир Зеленський.

«Щойно уряд ухвалив особливу постанову, яка запроваджує реальний і прозорий механізм переведень для наших воїнів між військовими частинами Збройних Сил України. Це стосується переведень саме за ініціативою воїнів. Механізм розроблявся у взаємодії громадянського суспільства, Міністерства оборони України та Збройних Сил України. Ми про це домовилися на зустрічі з громадянським суспільством у жовтні», - розповів глава держави.

Президент зазначив, що переведення працюватимуть через застосунок «Армія+». 

«72 години на перевірку рапорту. Результат перевірки повідомляється воїну через «Армію+». У випадку відмови мають бути зазначені чіткі причини. У випадку погодження – зрозуміле рішення», - додав Зеленський.

Він наголосив, що Міністерство оборони має проконтролювати дієвість затвердженого механізму. Скористатися такою можливістю бійці зможуть із 15 листопада.

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