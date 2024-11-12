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Міноборони уклало контракт із лідером супутникової галузі для розширення можливостей розвідки

Завдяки цьому контракту українські військові отримають доступ до високоточних космічних знімків із повним покриттям території бойових дій.

Міноборони уклало контракт із лідером супутникової галузі для розширення можливостей розвідки
Міністр оборони України Рустем Умєров
Фото: Олександр Ратушняк

Міноборони підписало стратегічно важливий контракт із компанією ICEYE – лідером у галузі SAR-супутників, повідомляє міністр оборони Рустем Умєров. 

“Завдяки цьому контракту наші військові отримають доступ до високоточних космічних знімків із повним покриттям території бойових дій. Командування зможе самостійно визначати пріоритетні зони спостереження та швидко отримувати актуальні дані через систему супутників ICEYE”, – написав Умєров.

Він зазначив, що ця угода стала можливою завдяки підтримці уряду Німеччини та концерну Rheinmetall, який виступив стороною контракту. 

SAR-супутники (Synthetic Aperture Radar, радар із синтезованою апертурою) обладнані радарами, які використовують технологію синтезу апертури для створення високоточних зображень земної поверхні в будь-яких погодних умовах і в будь-який час доби.

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