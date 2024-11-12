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The Telegraph: Путін поспішає витиснути українські війська з Курщини до інавгурації Трампа

Західні дипломати вважають, що таким чином Путін хоче покращити свої позиції у будь-яких можливих мирних переговорах.

The Telegraph: Путін поспішає витиснути українські війська з Курщини до інавгурації Трампа
Військовослужбовець ЗСУ у Суджі, 21 серпня
Фото: EPA/UPG

Путін направив 50 000 російських і північнокорейських військ на відбиття Курщини у українських бійців до того, як Дональд Трамп вступить на посаду президента США в січні, пише The Tepegraph. 

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що “десятки тисяч ворожих солдатів” прибули, щоб витіснити сили Києва з Курщини, підігріваючи побоювання Заходу щодо значної ескалації війни.

Союзники по НАТО вважають, що Путін сподівається повернути територію, втрачену Україною, до інавгурації пана Трампа 20 січня.

Оцінка британської оборонної розвідки, з якою ознайомився The Telegraph, показує, що Росія, швидше за все, посилить атаки безпілотників-камікадзе на українські позиції найближчими днями, використовуючи нові пускові пункти поблизу кордону.

Раніше Трамп використав телефонну розмову з Путіним після президентських виборів минулого тижня, щоб застерегти російського лідера від ескалації війни на тлі побоювань зимового наступу, посиленого північнокорейськими військами та постачанням.

Близько 12 000 північнокорейських військовозобов’язаних також, ймовірно, братимуть участь у бойових діях у Курській області відповідно до договору про взаємну військову допомогу між Росією та Північною Кореєю, погодженого цього року.

Українські аналітики кажуть, що Кремль, можливо, також має на меті використати свою найбільшу контратаку на Курщині, щоб набрати імпульс і просунутися в Сумську область. 

Видання зазначає, що Росія вже відвоювала приблизно половину території, захопленої Україною на Курщині в серпні.

Західні дипломати стурбовані тим, що Путін спробує швидко захопити територію до інавгурації Трампа, щоб дати Росії більше можливостей для переговорів у будь-яких мирних переговорах.

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