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На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 4 людини отримали поранення

Всього за добу росіяни 21 раз обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 257 людей, у тому числі 16 дітей.

На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 4 людини отримали поранення
Фото: телеграм / Вадим Філашкін

На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 4 людини отримали поранення.

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

“За 11 листопада росіяни поранили 4 жителів Донеччини: у Краматорську, Біленькому, Часовому Яру і селі Миколаївка”, – йдеться у повідомленні.

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 12 листопада.

Покровський район. У Кураховому пошкоджено греблю водосховища і численні будинки; пошкоджено 8 будинків у Дачному, 3 у Ганнівці і 2 у Веселому Гаю.У Покровську пошкоджено будинок і торговий павільйон.

Краматорський район. У Лимані пошкоджено будинок, у Кривій Луці — 8; у Закітному зруйновано 2 будинки. У Краматорську і Біленькому поранено по 1 людині. У Костянтинівці пошкоджено 22 будинки і лінію електропередач; у Миколаївці поранено людину, пошкоджено 6 будинків.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 2 будинки. У Часовоярській громаді поранено людину, пошкоджено 4 приватні будинки, багатоповерхівку і 2 промислові будівлі.

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