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​Сили оборони знищили майже 2000 окупантів за добу

Загалом втрати російських військ складають близько 712 610 солдатів.

​Сили оборони знищили майже 2000 окупантів за добу
Український військовий
Фото: Генштаб

Упродовж доби українські захисники знищили 1950 окупантів, 23 ворожі танки, 81 бойову броньовану машину, 38 артилерійських систем ворога.

Про це інформує Генштаб.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.11.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 712 610 (+1950) осіб,
  • танків ‒ 9276 (+23),
  • бойових броньованих машин ‒ 18847 (+81),
  • артилерійських систем – 20352 (+38),
  • РСЗВ – 1249 (+4),
  • засоби ППО ‒ 996 (+0),
  • літаків – 369 (+0),
  • гелікоптерів – 329 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18737 (+61),
  • крилаті ракети ‒ 2636 (+0),
  • кораблі/катери ‒ 28 (+0),
  • підводні човни – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 28870 (+68),
  • спеціальна техніка ‒ 3626 (+6).

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.

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