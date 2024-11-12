​Сили оборони знищили майже 2000 окупантів за добу

Упродовж доби українські захисники знищили 1950 окупантів, 23 ворожі танки, 81 бойову броньовану машину, 38 артилерійських систем ворога.
Про це інформує Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.11.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 712 610 (+1950) осіб,
- танків ‒ 9276 (+23),
- бойових броньованих машин ‒ 18847 (+81),
- артилерійських систем – 20352 (+38),
- РСЗВ – 1249 (+4),
- засоби ППО ‒ 996 (+0),
- літаків – 369 (+0),
- гелікоптерів – 329 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18737 (+61),
- крилаті ракети ‒ 2636 (+0),
- кораблі/катери ‒ 28 (+0),
- підводні човни – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 28870 (+68),
- спеціальна техніка ‒ 3626 (+6).
Дані уточнюються.