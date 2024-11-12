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ЗМІ: Марко Рубіо стане новим державним секретарем США

Сенатор наполягав на необхідності переговорів України з Росією.

ЗМІ: Марко Рубіо стане новим державним секретарем США
Марко Рубіо
Фото: EPA/UPG

Як інформує низка західних ЗМІ, серед яких агенція Reuters, Дональд Трамп визначився з кандидатурою наступного державного секретаря США. Зовнішню політику у своїй новій адміністрації республіканець має намір довірити сенатору Марко Рубіо.

53-річного представника Флориди вважають одним із найбільших "яструбів" в оточенні Трампа. Він виступає за жорсткі заходи щодо геополітичних опонентів США, зокрема Ірану, Китаю та Куби.

Проте позицію Рубіо не можна назвати позитивною для України. Він був одним із тих, хто голосував проти виділення нашій державі допомоги на 61 мільярд доларів, а також заявляв про необхідність зосередитися на питанні миру, а не повернення окупованих Росією територій. На його думку, жодного іншого варіанту завершення війни, окрім як переговори, не існує. 

Рубіо стане першим латиноамериканцем на посаді держсекретаря - у США вважають, що таким чином Трамп хоче зміцнити прихильність до себе цієї групи населення. 

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