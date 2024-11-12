Окупанти за добу здійснили 139 обстрілів північного прикордоння України

Російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської, Сумської та частини Харківської областей. Всього протягом минулої доби, 11.11.2024 року нараховано 139 обстрілів (447 вибухів) із різних видів озброєння, повідомляє ОК “Пінвіч”.

Втрат та поранень серед цивільного населення не зафіксовано.

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