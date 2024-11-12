Окупанти за добу здійснили 139 обстрілів північного прикордоння України

Російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської, Сумської та частини Харківської областей. Всього протягом минулої доби, 11.11.2024 року нараховано 139 обстрілів (447 вибухів) із різних видів озброєння, повідомляє ОК “Пінвіч”.
Чернігівська область
Новгород-Сіверський район
Новгород-Сіверська громада:
Кам’янська Слобода – 2 вибухи, ймовірно ствольна артилерія 152 мм.
Діброва – 2 обстріли: 5 вибухів, ймовірно ФПВ-дрони.
Семенівська громада:
Миколаївка – 4 вибухи, ймовірно ствольна артилерія 122 мм; 2 обстріли: 2 вибухи, ймовірно ФПВ-дрони; 2 вибухи, ймовірно скиди НВП з БПЛа.
Мхи – 3 вибухи, ймовірно ствольна артилерія 122 мм.
Грем’ячка – 1 вибух, ймовірно скид НВП з БПЛа.
Янжулівка – 2 вибухи, ймовірно ствольна артилерія 152 мм; 4 вибухи, ймовірно міномет 120 мм.
Галаганівка – 2 обстріли: 2 вибухи, ймовірно скиди НВП з БПЛа.
Костобобрів – 2 вибухи, ймовірно міномет 120 мм.
Сумська область
Сумський район:
Олександрія – 8 вибухів, ймовірно ствольна артилерія 122 мм; 2 вибухи, ймовірно міномет 120 мм; 2 вибухи, ймовірно ФПВ-дрони; 1 вибух, ймовірно скид НВП з БПЛа.
Рясне – 5 вибухів, ймовірно міномет 120 мм.
Олексіївка – 6 вибухів, ймовірно міномет 120 мм; 3 обстріли: 5 вибухів, ймовірно ФПВ-дрони; 1 вибух, ймовірно скид НВП з БПЛа.
Біловоди – 6 вибухів, ймовірно ствольна артилерія 122 мм.
Басівка – 2 обстріли: 5 вибухів, ймовірно КАБи; 6 обстрілів: 28 вибухів, ймовірно ствольна артилерія 152 мм; 7 обстрілів: 30 вибухів, ймовірно ствольна артилерія 122 мм.
Новеньке – 3 обстріли: 5 вибухів, ймовірно КАБ.
Кіндратівка – 1 вибух, ймовірно скид НВП з БПЛа.
Павлівка – 4 обстріли: 31 вибух, ймовірно ствольна артилерія 122 мм; 3 обстріли: 21 вибух, ймовірно міномет 120 мм; 8 обстрілів: 33 вибухи, ймовірно скиди НВП з БПЛа; 2 обстріли: 14 вибухів, ймовірно АГС.
Мезенівка – 2 вибухи, ймовірно ФПВ-дрони; 2 обстріли: 3 вибухи, ймовірно скиди НВП з БПЛа.
Краснопілля – 4 вибухи, ймовірно КАБи.
Юнаківка – 1 вибух, ймовірно БПЛа типу “Ланцет”.
Новодмитрівка – 4 вибухи, ймовірно ствольна артилерія 122 мм.
Журавка – 2 обстріли: 5 вибухів, ймовірно КАБи; 2 обстріли:10 вибухів, ймовірно ствольна артилерія 122 мм; 2 обстріли: 9 вибухів, ймовірно міномет 120 мм; 2 обстріли: 3 вибухи, ймовірно ФПВ-дрони; 1 вибух, ймовірно скид НВП з БПЛа; 6 вибухів, ймовірно танк/БМП.
Волфине – 6 вибухів, ймовірно міномет 82 мм.
Миропілля – 10 вибухів, ймовірно міномет 120 мм.
Володимирівка – 3 обстріли: 15 вибухів, ймовірно міномет 82 мм; 1 вибух, ймовірно скид НВП з БПЛа.
Степок – 2 вибухи, ймовірно міномет 120 мм.
Іскрисківщина – 6 вибухів, ймовірно танк/БМП; 1 вибух, ймовірно скид НВП з БПЛа.
Покровка – 3 обстріли: 8 вибухів, ймовірно ствольна артилерія 122 мм; 3 вибухи, ймовірно міномет 120 мм; 2 обстріли: 4 вибухи, ймовірно скиди НВП з БПЛа.
Славгород – 1 вибух, ймовірно ФПВ-дрон.
Ободи – 2 обстріли: 2 вибухи, ймовірно ФПВ-дрони; 1 вибух, ймовірно скид НВП з БПЛа.
Охтирський район:
Дмитрівка – 1 вибух, ймовірно ствольна артилерія 122 мм; 2 обстріли: 3 вибухи, ймовірно ФПВ-дрони.
Братениця – 6 вибухів, ймовірно міномет 120 мм; 8 вибухів, ймовірно танк/БМП; 2 обстріли: 3 вибухи, ймовірно ФПВ-дрони.
Ямне – 1 вибух, ймовірно ФПВ-дрон.
Велика Писарівка – 19 вибухів, ймовірно РСЗВ; 3 обстріли: 4 вибухи, ймовірно ФПВ-дрони.
Олександрівка – 3 вибухи, ймовірно ФПВ-дрони; 4 вибухи, ймовірно скиди НВП з БПЛа.
Конотопський район:
Бруски – 4 обстріли: 4 вибухи, ймовірно ФПВ-дрони.
Бунякине – 1 вибух, ймовірно ФПВ-дрон.
Шосткинський район:
Гудове – 1 вибух, ймовірно ФПВ-дрон.
Кучерівка – 2 обстріли: 2 вибухи, ймовірно ФПВ-дрони.
Василівка – 3 вибухи, ймовірно міномет 120 мм.
Вовківка – 2 обстріли: 2 вибухи, ймовірно ФПВ-дрони.
Зарічне – 1 вибух, ймовірно ФПВ-дрон.
Прогрес – 2 обстріли: 4 вибухи, ймовірно ФПВ-дрони.
Лісне – 3 обстріли: 3 вибухи, ймовірно ФПВ-дрони.
Старикове – 5 вибухів, ймовірно міномет 120 мм; 2 обстріли: 11 вибухів, ймовірно скиди НВП з БпЛА.
Харківська область
Богодухівський район:
Тимофіївка – 3 вибухи, ймовірно міномет 120 мм; 3 обстріли: 7 вибухів, ймовірно міномет 82 мм; 3 обстріли: 4 вибухи, ймовірно скиди НВП з БпЛА.
Відродженівське – 2 вибухи, ймовірно скиди НВП з БПЛа.
Івано-Шийчине – 1 вибух, ймовірно ФПВ-дрон.