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КНДР ратифікувала договір про взаємну оборону з Росією

Угода набуває чинності, коли обидві сторони обміняються ратифікаційними грамотами.

КНДР ратифікувала договір про взаємну оборону з Росією
Путін і Кім Чен Ин під час державного прийому на честь Путіна в Будинку прийомів у Пхеньяні, Північна Корея, 19 червня 2024 рік.
Фото: EPA/UPG

Північна Корея ратифікувала договір про взаємну оборону з Росією, який диктатори Володимир Путін та Кім Чен Ин підписали у червні.

Про це повідомляє Reuters

Ратифікований договір зобов'язує кожну сторону прийти на допомогу іншій у разі збройного нападу.

Зазначається, що угода набуває чинності, коли обидві сторони обміняються ратифікаційними грамотами.

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Раніше російський диктатор Володимир Путін вже підписав договір, який передбачає, що дві країни повинні "негайно надати військову та іншу допомогу, використовуючи всі наявні засоби", якщо одна зі сторін перебуває у стані війни.

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