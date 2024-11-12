КНДР ратифікувала договір про взаємну оборону з Росією

Північна Корея ратифікувала договір про взаємну оборону з Росією, який диктатори Володимир Путін та Кім Чен Ин підписали у червні.
Про це повідомляє Reuters.
Ратифікований договір зобов'язує кожну сторону прийти на допомогу іншій у разі збройного нападу.
Зазначається, що угода набуває чинності, коли обидві сторони обміняються ратифікаційними грамотами.
Раніше російський диктатор Володимир Путін вже підписав договір, який передбачає, що дві країни повинні "негайно надати військову та іншу допомогу, використовуючи всі наявні засоби", якщо одна зі сторін перебуває у стані війни.
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